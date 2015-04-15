Яценюк поручил министру юстиции принять участие в заседании КС по закону о люстрации

12:56, 15 апреля 2015
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министру юстиции Павлу Петренко принять участие в слушаниях в Конституционном Суде по поводу закона "Об очищении власти".

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил во время сегодняшнего заседания правительства.

"Завтра Конституционный Суд Украины начинает слушания по поводу закона о люстрации. Эти слушания инициированы представителями власти Виктора Януковича, которые хотят отменить закон Украины о люстрации и которые хотят обратно вернуться во власть... Я поручаю министру юстиции Украины завтра принять участие в заседании Конституционного Суда", - сказал Яценюк.

Яценюк также обратился к Верховной Раде с тем, чтобы четко "отметить нашу правовую позицию и довести это дело до конца, в том числе и при необходимости внести изменения в закон о люстрации, который соответствует нашим консультациям и критериям, высказанным Венецианской комиссией".

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"Так же обращаюсь к коллегам по коалиции, к депутатским фракциям - принять активное участие в заседании Конституционного Суда", - сказал он.

Он также обратил внимание на то, что согласно закону о справедливом суде существует конфликт интересов между рассмотрением этого закона и судьями Конституционного Суда, которые подпадают под закон люстрации также.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Конституционный Суд начнет рассмотрение дела (в форме устных слушаний) по конституционным представлениям Верховного Суда и народных депутатов относительно конституционности ряда пунктов закона "Об очищении власти".

Справка УНИАН. Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года.

Закон, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и в отношении тех государственных чиновников, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.

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