Яценюк поручил министру юстиции принять участие в заседании КС по закону о люстрации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил во время сегодняшнего заседания правительства.

"Завтра Конституционный Суд Украины начинает слушания по поводу закона о люстрации. Эти слушания инициированы представителями власти Виктора Януковича, которые хотят отменить закон Украины о люстрации и которые хотят обратно вернуться во власть... Я поручаю министру юстиции Украины завтра принять участие в заседании Конституционного Суда", - сказал Яценюк.

Яценюк также обратился к Верховной Раде с тем, чтобы четко "отметить нашу правовую позицию и довести это дело до конца, в том числе и при необходимости внести изменения в закон о люстрации, который соответствует нашим консультациям и критериям, высказанным Венецианской комиссией".

Читайте такжеКонституционный суд заявил о давлении из-за закона о люстрации

"Так же обращаюсь к коллегам по коалиции, к депутатским фракциям - принять активное участие в заседании Конституционного Суда", - сказал он.

Он также обратил внимание на то, что согласно закону о справедливом суде существует конфликт интересов между рассмотрением этого закона и судьями Конституционного Суда, которые подпадают под закон люстрации также.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Конституционный Суд начнет рассмотрение дела (в форме устных слушаний) по конституционным представлениям Верховного Суда и народных депутатов относительно конституционности ряда пунктов закона "Об очищении власти".

Справка УНИАН. Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года.

Закон, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и в отношении тех государственных чиновников, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.