Закон об отмене депутатской неприкосновенности направлен на подпись Зеленскому
Закон об отмене депутатской неприкосновенности направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Соответствующая информация размещена на странице закона на сайте Верховной Рады.
Закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов) 3 сентября был подписан председателем ВР Дмитрием Разумковым и передан на подпись президенту, говорится на сайте парламента.
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Как сообщал УНИАН, 19 октября 2017 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.
20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над президентским законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203/ П1). Согласно ему, ряд парламентских комитетов должен проработать предложения и поправки в соответствующий законопроект.
В тот же день депутаты не поддержали проект постановления № 6773/П1, касающийся дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности № 6773, который инициировали более 150 депутатов.
Ночью 30 августа этого года Верховная Рада предварительно одобрила проект закона № 7203. За постановление о предварительном одобрении этого законопроекта проголосовали 363 народных депутата из 393 зарегистрированных в сессионном зале. Против этого решения не проголосовал никто из депутатов, воздержался один.
3 сентября ВР отменила депутатскую неприкосновенность. За президентский закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203) проголосовали 373 народных депутата из 404 зарегистрированных в сессионном зале.
От "Слуги народа" "за" были 252 депутата, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 0, от "Батькивщины" - 23, от "Европейской солидарности" - 24, от "Голоса" - 19, от группы "За будущее"- 22, от внефракционных депутатов - 33. Против не проголосовал ни один, трое воздержались, 28 не голосовали.
Законом из статьи 80 Конституции изымается норма о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность.
Также предусмотрено исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что народные депутаты "не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".
При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.