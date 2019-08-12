Зеленский сегодня едет на Житомирщину - будет разбираться с "янтарной" мафией

Президент примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря и представит нового председателя ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня будет находиться с рабочей поездкой в Житомирской области.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Зеленский примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря, а также представит нового председателя Житомирской областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Зеленский освободил Игоря Гундича от должности председателя Житомирской облгосадминистрации и назначил и.о. председателя его заместителя Ярослава Лагуту.