Зеленский сегодня едет на Житомирщину - будет разбираться с "янтарной" мафией
10:18, 12 августа 2019Политика
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Президент примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря и представит нового председателя ОГА.
24 июня Зеленский освободил Игоря Гундича от должности председателя Житомирской ОГА / president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня будет находиться с рабочей поездкой в Житомирской области.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Зеленский примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря, а также представит нового председателя Житомирской областной государственной администрации.
Как сообщал УНИАН, 24 июня Зеленский освободил Игоря Гундича от должности председателя Житомирской облгосадминистрации и назначил и.о. председателя его заместителя Ярослава Лагуту.
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