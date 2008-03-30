Турчинов рассчитывает снять Семенюк на будущей неделе

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ надеется, что на будущей неделе будет решен вопрос относительно назначения новых председателей Фонда государственного имущества Украины и Антимонопольного комитета.

Об этом он заявил в эфире на телеканале ICTV в воскресенье.

Он напомнил, что бюджет в этом году предусматривает получить от приватизации 9 млдр.грн. «Но, к сожалению, те, кто оппонируют нашему правительству, делают все, чтобы заблокировать прозрачную приватизацию», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он напомнил, что правительство до сих пор не может изменить руководство ФГИУ по чисто субъективным причинам. «При таком руководителе, как СЕМЕНЮК, мы не сможем проводить приватизацию», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер выразил надежду, что большинство в парламенте на будущей неделе назначит нового председателя ФГИУ. «Я надеюсь, что следующая неделя решит кадровые вопросы, как в Фонде госимущества, так и в Антимонопольном комитете», - сказал А.ТУРЧИНОВ.