Депутаты блокировали трибуну, требуя создать ВСК для расследования коррупции в правительстве

Как передает корреспондент УНИАН, количество депутатов возле трибуны достигало 30-ти человек. Среди них были внефракционные депутаты, а также представители фракций “Батькивщина” и “Блок Петра Порошенко”. Они скандировали: “ВСК, ВСК!”.

Читайте такжеПравительство предлагает Раде запретить чиновникам входить в партии

В свою очередь, председатель парламента Владимир Гройсман призвал депутатов уважать право коллег выступать с трибуны и не мешать им делать это.

Сейчас возле трибуны Рады остается около 10 депутатов. Однако трибуна не заблокирована - их коллеги по очереди выступают.

Ранее УНИАН сообщал, что в Раде бурно обсуждают создание ВСК относительно коррупции в правительстве.