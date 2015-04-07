Депутаты блокировали трибуну, требуя создать ВСК для расследования коррупции в правительстве
10:38, 07 апреля 2015Политика
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Народные депутаты на несколько минут заблокировали трибуну парламента, требуют создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию заявлений о коррупции в правительстве.
Гройсман призвал депутатов уважать право коллег выступать с трибуны / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, количество депутатов возле трибуны достигало 30-ти человек. Среди них были внефракционные депутаты, а также представители фракций “Батькивщина” и “Блок Петра Порошенко”. Они скандировали: “ВСК, ВСК!”.
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В свою очередь, председатель парламента Владимир Гройсман призвал депутатов уважать право коллег выступать с трибуны и не мешать им делать это.
Сейчас возле трибуны Рады остается около 10 депутатов. Однако трибуна не заблокирована - их коллеги по очереди выступают.
Ранее УНИАН сообщал, что в Раде бурно обсуждают создание ВСК относительно коррупции в правительстве.
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