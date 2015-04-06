Шкиряк уволил глав трех областных подразделений ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По согласованию с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым освобождены от должностей руководителей главных управлений ДСНС в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, с целью приведения структурных подразделений территориальных органов управления по вопросам государственного надзора и контроля в соответствии с функциями Департамента государственного надзора (контроля) в сфере пожарной, техногенной безопасности и гражданской защиты осуществлены организационно-штатные мероприятия в территориальных органах управления.

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На основании этого освобождены от должностей и зачислены в распоряжение для принятия решения о дальнейшем прохождении службы 22 заместители начальников областных главных управлений и управлений ДСНС по государственному надзору и контролю.

"Все увольнения происходят согласно норм действующего законодательства Украины в рамках дальнейшего реформирования службы", - сообщил Шкиряк.