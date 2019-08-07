В "Слуге народа" предлагают оппозиции должность вице-спикера

Разумков отметил, что трудно ответить, кого "Слуга народа" будет предлагать на эту должность.

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил, чтобы народные депутаты выдвинули кандидатов на пост вице-спикера Верховного Совета IX созыва от оппозиционных фракций.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает "Эспрессо". По его словам, было бы корректно, если бы оппозиция определила, кто на какую позицию претендовать.

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"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определились, кто какую на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократично", - заявил Разумков.

Он отметил, что трудно ответить, кого они (партия "Слуга народа" - ред.) будут предлагать на эту должность.

"Я надеюсь, что наконец оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения", - сказал он.

Также он не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четырех претендентов, то относительно этих кандидатур состоится голосование.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович, в свою очередь, заверил, что их фракция не будет выдвигать на должность вице-спикера своего лидера Виктора Медведчука.

"Этот вопрос я обсуждал с Виктором Медведчуком, и председатель политсовета нашей партии не займет кресло в президиуме Рады – он сосредоточится на партийной работе", – цитирует Рабиновича "112 Украина".

Он добавил, что в ОПЗЖ есть "много достойных кандидатов" на предложенные должности.

Ранее будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у политсилы есть шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра.