Сытник утверждает, что сам заплатил за элитный отдых на охотничьей базе в Ривненской области

Сегодня суд в городе Сарны Ривненской области рассматривал дело в отношении отдыха директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника на одном из охотничьих угодий.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник утверждает, что сам заплатил за отдых на охотничьей базе в Ривненской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал в комментарии журналистам после сегодняшнего заседания Сарненского райсуда, который рассматривает дело относительно совершения им коррупционных действий.

Он заявил, что не считает себя виновным, и что 25 тысяч гривень за отдых заплатил сам.

Сытник отметил, что просил определенное лицо оплатить проживание на территории угодий, но вернул ему деньги.

«Чеки я, к сожалению, не сохранил. На сегодняшний день, если цитировать протокол, то моя вина заключается в том, что он (лицо, которое, по версии следствия, заплатило за отдых Сытника) заплатил за меня 25 тыс. грн - 10 тыс. по одному протоколу и 15 по второму. На самом деле, я действительно просил снять мне жилье, и в дальнейшем с ним рассчитался. Материальных претензий ко мне не поступало. Почему были такие показания? Не знаю. Не знаю, что с ним там делали в прокуратуре", - сказал Сытник.

Также директор НАБУ сообщил, что заявил отвод председательствующему судье райсуда.

"Мы сделали заявление об отводе и направили в Высший совет правосудия заявление о наличии конфликта интересов", - сказал он.

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Также Сытник сообщил, что следующее заседание суда по его делу состоится 30 августа.

В заседании суда директор НАБУ принимал участие посредством видеоконференцсвязи из здания Соломенского райсуда Киева.

Как сообщал УНИАН, 10 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГБР установили, что за отдых своей семьи и семьи друзей Сытник не заплатил достаточно большую сумму.

«В случае отсутствия документальных опровержений, информация о данном факте поступит в МВД для подготовки протокола о коррупции. Потому что когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тысяч гривень, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен был бы это показать в декларации как подарок или же лучше заплатить сам», - заявил Луценко.

12 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что дело об элитном отдыхе Сытника передали в суд. В ГПУ тогда отметили, что Сытник ни разу не явился на допросы по данному делу.

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