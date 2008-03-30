Кличко завтра намерен стать кандидатом в мэры Киева
14:59, 30 марта 2008Политика
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После подачи заявления будет брифинг
Завтра, 31 марта, в 11.00 Виталий КЛИЧКО подаст в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию (улица Крещатик, 36, 4 этаж, 414 кабинет) заявление на регистрацию кандидатом на должность городского председателя города Киева.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Блока Кличко Марьяна ПОЧТАР.
После подачи заявления В.КЛИЧКО проведет перед входом в Киевсовет брифинг для представителей средств массовой информации.
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