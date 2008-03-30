Кличко завтра намерен стать кандидатом в мэры Киева

Завтра, 31 марта, в 11.00 Виталий КЛИЧКО подаст в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию (улица Крещатик, 36, 4 этаж, 414 кабинет) заявление на регистрацию кандидатом на должность городского председателя города Киева.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Блока Кличко Марьяна ПОЧТАР.

После подачи заявления В.КЛИЧКО проведет перед входом в Киевсовет брифинг для представителей средств массовой информации.