Москва грозит Вашингтону последствиями поддержки Украины

Поддержка Вашингтона вступления Украины и Грузии в НАТО осложнит отношения США и России. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью одному из российских телеканалов, передает 5 канал.

По мнению главы МИД, Соединенные Штаты сделали все возможное для того, чтобы сделать вступление двух стран в Северно-Атлантический Альянс неотвратимым. При этом, как утверждает Лавров, не учитывается мнение населения Украины и Грузии, подавляющее большинство которого не желает присоединения их стран к НАТО. Напомним, саммит стран-членов блока, на котором будет решаться этот вопрос, начнется 2-го апреля в Бухаресте.