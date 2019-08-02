Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным - Волкер

В то же время спецпредставитель США отметил, что возвращение РФ в организацию не означает, что Европа сейчас перелистывает страницу и забывает про российскую агрессию.

Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным. Оно вредит авторитету Совета Европы. Это была самая важная организация по защите демократических институтов и прав человека в Европе, и такой шаг нанес большой ущерб ее авторитету.

Такое мнение в интервью Тижню высказал специальный представитель США по переговорам относительно Украины Курт Волкер.

Одновременно он отметил, что это не означает, что Европа сейчас перелистывает страницу и забывает про российскую агрессию. Наоборот, сейчас растет беспокойство из-за вмешательства РФ в демократические процессы в западноевропейских странах.

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"Теперь есть ясность в том, как люди говорят о России. Есть обеспокоенность из-за угрозы национальному суверенитету со стороны Москвы: совершение убийств, покушений на жизнь на территории европейских стран, таких как Великобритания, применение химического оружия и вообще готовность использовать его. Есть глубокое разочарование отсутствием российской реакции на ряд вопросов, которые вызывают обеспокоенность в Восточной и Центральной Европе, а иногда и в Западной, как дальнейшая реализация проекта «Северный поток-2», влияние Кремля на Европу через энергетическую политику. Санкции ЕС сохраняются уже длительное время. Даже такие люди, как лидер итальянской «Северной лиги» Маттео Сальвини, начинают понимать, что отношения с Россией будут иметь определенные последствия. Мы это видели в Австрии с отставкой правительства после скандала с видеозаписями. Роль России все более рассматривается как негативная. И я думаю, что в Европе сопротивление ей действительно усиливается", - сообщил Волкер.