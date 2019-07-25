Ефремов прибыл в Киев, ему надели электронный браслет

Накануне Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске.

Бывший председатель парламентской фракции "Партии регионов" Александр Ефремов, которого освободили из СИЗО, уже прибыл в Киев. Ему надели электронный браслет.

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Об этом сообщает «Сегодня», ссылаясь на адвоката Ефремова Евгения Солодко.

"Он в Киеве, браслет надет", – отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

22 июля, стало известно, что Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В среду, 24 июля, он вышел из СИЗО в Старобельске.