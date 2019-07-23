Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергея Андрущенко. Читайте такжеЗеленский назначил заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова Указ №550/2019 обнародован на сайте главы государства. "Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, 21 августа 2017 года экс-президент Петр Порошенко назначил начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниила Доценко.

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