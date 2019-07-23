Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ
23:05, 23 июля 2019Политика
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Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Зеленский назначил Сергея Андрущенко начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ / instagram.com/securityservice_ukraine
Президент Владимир Зеленский назначил начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергея Андрущенко.
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Указ №550/2019 обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, 21 августа 2017 года экс-президент Петр Порошенко назначил начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниила Доценко.
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