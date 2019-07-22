Изменения в Киеве: "Слуга народа" хочет сократить число депутатов Киеврады и восстановить райсоветы

Партия «Слуга народа» среди приоритетных законопроектов предложит ВР изменения к закону о столице. Законопроектом предусматривается уменьшение количества депутатов Киеврады и восстановление районных советов в Киеве.

Партия «Слуга народа» среди приоритетных законопроектов предложит Верховной Раде Украины изменения к закону о столице.

Об этом сказал кандидат в народные депутаты Украины по списку партии, представитель Киевского штаба партии Александр Ткаченко на пресс-конференции в агентстве УНИАН, которая проходила с участием 13 кандидатов от партии, которые побеждают во всех округах Киева.

Он отметил, что «необходимы изменения в закон о столице». При этом Ткаченко добавил, что «один из приоритетных законов, которые «Слуга народу» собирается вносить в парламент, будет законопроект о столице».

По его словам, законопроектом предусматривается, в частности, перераспределение полномочий органов власти через делегирование их в районы. «Паспорт этого законопроекта уже готов, а детали будут обсуждаться в ближайшее время, в том числе с привлечением и мажоритарщиков, которые баллотировались от Киева», - отметил Ткаченко.

Кандидат в депутаты по избирательному округу №215 Богдан Яременко, который побеждает по результатам подсчета голосов, сказал: «Мы считаем, что децентрализация должна наконец коснуться и Киева». По его словам, необходимо уменьшить количество депутатов Киевсовета и восстановить районные советы в Киеве.

«И должна быть сокращена Киеврада, должны быть восстановлены районные советы в городе Киева, и им должна быть передана большая часть городского бюджета, чтобы люди в районах через своих депутатов могли устанавливать приоритеты для выделения денег на нужды жителей района», - добавил он.

Яременко подчеркнул необходимость проведения местного референдума, в частности, по вопросам застройки районов, в которых они проживают. «Киевляне получат власть в своем городе, и это является главным стратегическим направлением», - подчеркнул он.

Кандидат в депутаты по избирательному округу №211 Александр Юрченко, который побеждает по результатам подсчета голосов, отметил, что 13 мажоритарщиков от партии «Слуга народа» хотят развеять миф о том, что депутат ВРУ, в частности, во время избирательной кампании, должна ставить площадки и стеклить окна.

Кандидат в депутаты по избирательному округу №217 Марьяна Безуглая отметила, что депутат парламента должен быть коммуникатор на разных уровнях власти, который способствует развитию района.

Кандидат в депутаты по избирательному округу №216 Леся Забуранна, которая побеждает по результатам подсчета голосов, отметила необходимость принятия законопроекта о корпоративной социальной ответственности. По ее словам, речь идет «об одновременной ответственности государства, общества и бизнеса по развитию социальной инфраструктуры».