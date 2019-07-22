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Филатов предложил Зеленскому объявить досрочные местные выборы

16:56, 22 июля 2019
Политика
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Филатов заявил, что органы местного самоуправления должны сдать экзамен на соответствие / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Филатов заявил сегодня во время брифинга.

По его словам, он уже подписал соответствующее обращение к президенту.

«Страна нуждается в полной смене власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны сдать экзамен на соответствие. Сделать это можно единственным способом - объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему. Досрочные местные выборы надо объявить не затягивая. Они должны показать, кто имеет доверие населения, а кто пришел к власти для решения личных финансовых проблем. Местные советы должны прежде всего избавиться криминальных кланов», - заявил Филатов.

Он подчеркнул, что в стране появилась политическая сила («Слуга народа» - УНИАН), «которая имеет возможность и волю самостоятельно устанавливать правила игры».

По мнению городского головы Днепра, инициативу проведения досрочных местных выборов должны поддержать также и другие лидеры местного самоуправления Украины.

Как известно, проведение очередных местных выборов запланировано на 2020 год.

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Теги: #Днепр#Филатов#местные выборыпогода в Днепре