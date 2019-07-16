Арсений Яценюк встретился с поверенным США в Украине Уильямом Тейлором

Арсений Яценюк подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда оставались надежным партнером Украины.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

"Соединенные Штаты всегда оставались нашим надежным партнером, несмотря на любые вызовы, и сложные и переменчивые времена. Верю, что эта поддержка будет продолжаться", - отметил в своей заметке на Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после встречи с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором, руководителем американского посольства в Украине.

"Нас связывают многие годы сотрудничества. Желаю Уильяму успеха в исполнении его особой и важной нынешней дипломатической миссии", - написал лидер НФ.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда оставались надежным партнером Украины, "несмотря на любые вызовы, и сложные и неопределенные времена": "Верю, что эта поддержка будет продолжаться. Ценю желание и готовность Посла Тейлора сделать все возможное для этого".

"Приоритеты - неизменны. Шаг за шагом продолжим совместную работу", - написал Арсений Яценюк.