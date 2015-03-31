Порошенко утвердил состав Конституционной комиссии

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 190/2015 "Вопрос Конституционной комиссии", которым утвердил персональный состав комиссии.

Как сообщает сайт президента, председателем Конституционной комиссии (по согласию) является председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман, заместителями - судья Европейского суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Буткевич (по согласию) и профессор кафедры отраслевых правовых наук Национального университета "Киево - Могилянская академия", кандидат юридических наук, профессор Виктор Мусияка (по согласию). Читайте такжеПорошенко создал Конституционную комиссию Секретарь Конституционной комиссии - заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов.

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