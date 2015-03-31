ГПУ признала, что не менее трех евромайдановцев застрелили из гостиницы "Украина" - отчет СЕ

Генеральная прокуратура в закрытом общении с представителями Совета Европы признала, что по крайней мере трех активистов Майдана, которые были убиты на Институтской 20 февраля, застрелили из окон гостиницы "Украина".

Об этом говорится в отчете Международной консультационной группы (МКГ), что была создана Советом Европы и Украиной для наблюдения за расследованием событий на Майдане. Группа обнародовала свой отчет в Киеве 31 марта, сообщает "Европейская правда".

"Генпрокуратура (во время общения с представителями МКГ) считала, что имеющиеся доказательства свидетельствуют: по крайней мере трое из 49 человек, что погибли на Институтской, были застрелены из гостиницы "Украина" или же из здания консерватории. Также поступали неподтвержденные сообщения о том, что по крайней мере 10 человек были застрелены с крыш", - говорится в документе.

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В то же время данные о большом количестве погибших из-за выстрелов не со стороны правоохранительных органов отрицаются экспертизами, результаты которых есть в распоряжении МКГ. Баллистический анализ свидетельствует, что более 30 человек погибли от выстрелов с баррикады, с которой вело обстрел спецподразделение "Беркут" из "группы Садовника".

В то же время в МКГ подчеркивают, что ни они, ни следственные органы не имеют оснований подозревать оппозицию в причастности к трем смертельным выстрелам, поскольку руководители оппозиции "категорически приказывали своим сторонникам не применять оружие".

Эти гибели в отчете МКГ вошли в перечень тех эпизодов, о которых у следствия нет ответов.

Международную совещательную группу по расследованию событий на Майдане было создано по инициативе Совета Европы еще во времена Януковича, но приступить к работе она смогла лишь весной 2014 года.

МКГ возглавил бывший председатель Европейского суда по правам человека Николас Братца, в ее состав вошли представители украинской власти и оппозиции - бывший судья ЕСПЧ Владимир Буткевич и депутат Харьковского облсовета, бывший прокурор Олег Анпилогов.

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В мандат МКГ входит наблюдение за расследованием событий, связанных с массовыми протестами в период с 30 ноября 2013 до 20 февраля 2014 года, а также трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.