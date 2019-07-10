В Раде произошла перепалка между Парубием и Вилкулом — глава ВР назвал Оппоблок "тенями из прошлого"

Вилкул заявил, что работа ВР «подходит к своему бесславному концу».

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время перепалки с заместителем председателя фракции «Оппозиционный блок» Александром Вилкулом назвал политическую силу, которую последний представляет, «тенями из прошлого».

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента Вилкул резко раскритиковал работу парламента и прошлую власть.

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Он также заявил, что бранные слова нельзя запрещать, поскольку люди на улицах именно ими оценивают работу парламента, правительства и бывшего президента, и поэтому тогда придется всех их пересажать.

«На этой неделе подходит к своему бесславному концу этот 8-й созыв, прости Господи, Верховной Рады Украины», - отметил Вилкул.

В ответ Парубий заметил, что народ, украинские силы, оценят те важные решения, которые принял парламент нынешнего созыва и «которые, конечно, вас бесят - «Оппозиционный блок» - это закон о языке, о декоммунизации».

«А тени из прошлого, которые идут сегодня всеми колоннами в Верховную Раду, а не будут иметь никаких перспектив, и мы не дадим реванша и не дадим возможности поставить под сомнение все достижения, которые были сделаны этим созывом», - заверил Парубий.

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