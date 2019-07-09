В Кремле прокомментировали отмену скандального телемоста

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют, что телемост между телеканалом «Россия» и украинским NewsOne не состоялся.

В Кремле сожалеют, что «украинская сторона» оказалась не готова к телемосту между РФ и Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом мы, безусловно, сожалеем, что это телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была хорошая и очень правильная инициатива двух телеканалов. По всей видимости, украинская сторона не готова к этому», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, почему российские ведущие, анонсируя проведение телемоста, говорили исключительно об «общих песнях и истории», однако замалчивали историю отношений Украины и России после 2014 года, Песков сказал: «Не замалчивается, я уверен, что все периоды новейшей истории наших двух стран могли бы быть обсуждены в ходе этого мероприятия».

По его словам, касательно сетований о преждевременности проведения такого мероприятия, то «общение людей никогда не может быть преждевременным, ибо это самое правильное общение и то общение, в котором рождается истина».

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Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом «Россия» и украинским NewsOne.

8 июля и.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций в отношении юридических лиц, которые вещают под логотипами «112 Украина» и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсируемого телемоста.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ОАО «Промсвязьбанк», через который финансируются оборонные заказы России.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, СБУ и Нацполиции относительно «обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова».

Сегодня, 9 июля, Нацсовет по телерадиовещанию принял решение провести внеплановую проверку NewsOne.