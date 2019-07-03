В Канаду не будут пускать жителей ОРДЛО с российскими паспортами

В Канаде осуждают решение России относительно выдачи российских паспортов украинским гражданам на Донбассе.

Канада не будет давать разрешения на въезд гражданам Украины, которые имеют российские паспорта, выданные на оккупированном Донбассе.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Канады, Канада усиливает свои обязательства в поддержку Украины.

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В частности, сказано, что Канада и международное сообщество выступают в поддержку народа Украины на его пути к безопасному, суверенному и обеспеченному будущему.

«Канада также осуществляет конкретные действия против продолжающейся российской агрессии в Украине и осуждает решение России относительно выдачи российских паспортов украинским гражданам на Донбассе. С этого дня Канада осуществит действия, чтобы гарантировать, чтобы эти паспорта не могли быть использованы для путешествия в Канаду», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

8 мая Кабмин Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдаваться жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.