Туск об увиденном на Донбассе: местное население попало в ловушку российской войны

В рамках поездки на Донбасс Туск провел встречи с украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями.

Президент Европейского совета Дональд Туск по итогам посещения Станицы Луганской заявил, что трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения.

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Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Сегодня побывал в Станице Луганской с президентом Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, что попало в ловушку российской войны», - отметил он.

Туск также добавил, что провел «хорошие встречи с отважными украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Дональд Туск посетили Станицу Луганскую.

По данным пресс-службы главы Украинского государства, они побывали возле разрушенного пешеходного моста в Станице Луганской, а также посетили командно-наблюдательный пункт 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад о безопасности в районе проведения операции Объединенных сил.