Обвиняемого в госизмене экс-переводчика Гройсмана отпустили под домашний арест

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей.

Голосеевский районный суд Киева изменил экс-переводчику премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, обвиняемому в государственной измене, меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщили в Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«3 июля коллегией судей Голосеевского районного суда г.Киева, несмотря на обоснованные возражения прокуроров, было удовлетворено ходатайство стороны защиты и изменена мера пресечения обвиняемому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля», - говорится в сообщении.

В ГПУ подчеркнули, что в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей судом отказано, «несмотря на обоснованное обвинение в совершении особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины и наличие рисков, которые дают достаточные основания полагать, что обвиняемый может совершить действия, предусмотренные ч. 1 ст. 177 УПК Украины, и отсутствие возможности предотвращения этих рисков путем применения более мягких мер, кроме как содержание под стражей».

Возможности обжалования таких решений суда первой инстанции в апелляционном порядке действующим УПК Украины не предусмотрены, добавили в Генпрокуратуре.

Читайте такжеРоссийские спецслужбы завербовали экс-переводчика премьера Ежова в Санкт-Петербурге - прокурор

Справка УНИАН. 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. По данным заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, Ежов собирал информацию на задание ГРУ генштаба вооруженных сил России.

В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабмина Украины, но конкретной информацией не владеют.

Ежов обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.