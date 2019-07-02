Бывшего соратника Януковича Иванющенко сняли с розыска

В Национальной полиции подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.

Бывшего соратника беглого экс-президента Виктора Януковича, экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко (в определенных кругах известный как «Юра Енакиевский») сняли с розыска.

Информация о его розыске исчезла из базы Министерства внутренних дел, передает «Украинская правда».

В Национальной полиции изданию подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.

"В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскные базы и снятие с розыска", – объясняет представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

Однако, по словам Тракало, из открытых источников путем мониторинга сети Интернет правоохранители узнали о якобы отмене закрытия уголовного производства в отношении Иванющенко.

"20 июня мы направили запрос в прокуратуру Одесской области и в Генеральную прокуратуру на переподтверждение. 25 июня прокуратура Одесской области направила официальный документ (копию постановления), в котором указано о принятом решении о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях этого гражданина", – рассказал представитель полиции.

"Соответственно, 27 июня карточка розыска была прекращена на основании первичных, а также переподтверждающих документов о закрытии производства", – сообщил Тракало.

Читайте такжеГенпрокуратура возобновила расследование дел против Иванющенко – СМИ

Представитель Нацполиции объяснил, что розыск может быть начат снова в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры.

"Если к нам поступит соответствующее поручение с постановлением об объявлении в розыск этого гражданина, оперативные подразделения начнут его розыск, а информация будет внесена в соответствующие учетные базы", – подчеркнул он.

В прокуратуре Одесской области изданию сообщили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, а также обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка.

Прокуратура подтвердила, что направила решение о закрытии дела "в компетентные органы, которые занимались розыском подозреваемого".

В то же время, в прокуратуре утверждают, что якобы "сейчас идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами".

Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган сказала изданию, что заместитель генпрокурора якобы возобновил одну из частей дела, которое касалось вымогательства доли в одесском рынке "7 километр".

Кроме того, начальник Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Василий Неволя сообщил, что в апреле 2019 года комиссия по контролю за файлами Интерпола решила удалить из базы информацию по экс-нардепу. По словам Неволи, это решение означает снятие с международного розыска.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство №42015000000000207, в котором фигурирует экс-нардеп Юрий Иванющенко.

Иванющенко подозревался по двум эпизодам. Первый из них касался растраты денег, выделенных в рамках киотского протокола на утепление объектов социальной сферы в Луганской области.

Напомним, что США и Евросоюз сняли с Иванющенко санкции.