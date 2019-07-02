Россия выдвинула окончательные обвинения 13 украинским морякам

Сегодня было предъявлено обвинение еще четырем военнопленным.

Российская Федерация выдвинула обвинение в окончательной редакции 13 незаконно захваченным украинским морякам.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

Читайте такжеКлимкин заявил об отсутствии тайных договоренностей о возвращении РФ в ПАСЕ в обмен на освобождение моряков

"Продолжаются следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков. В ходе сегодняшнего дня обвинение в окончательной редакции было предъявлено еще четырем военнопленным", - отметил он.

Полозов уточнил имена этих четырех моряков - Владислав Костышин, Олег Мельничук, Сергей Чулиба и Василий Сорока.

По словам адвоката, всего обвинение в окончательной редакции предъявлено уже 13 военнопленным украинским морякам.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).