В Сумах активно собирают подписи за отставку заммэра, устроившего скандал постом о ЛГБТ

Между тем сегодня зарегистрирована другая петиция - о недопустимости отставки чиновника.

В Сумах за сутки горожане собрали более двух третей необходимых для рассмотрения подписей под петицией за отставку заместителя городского головы Максима Галицкого за его оскорбительное сообщение в Facebook в адрес ЛГБТ-сообщества.

Как передает корреспондент УНИАН, петиция «Галицкого, который хочет вернуть концлагеря - в отставку!», автором которой является сумская активистка Ольга Панфилова, была размещена 24 июня на сайте Единой системы местных птицей.

«Дорогие сумчане! Прошу вас поддержать эту петицию и всем вместе требовать от городского головы города Сумы Александра Лысенко немедленного освобождения от должности его заместителя Максима Галицкого», - говорится в тексте петиции.

Её автор напомнила, что 22 июня Галицкий на своей странице в социальной сети Facebook обнародовал черно-белое фото заключенных в нацистском концлагере с подписью: «ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды будут выглядеть именно так».

«Галицкий, которого мы, жители города Сумы, наняли работать в органе местного самоуправления, открыто пренебрегает законом, правами человека и издевается над памятью жертв нацистского режима», - подчеркивает Панфилова.

Она требует от Сумского городского головы Александра Лысенко немедленно уволить Галицкого с должности его заместителя, а перед увольнением - публичного извинения одного из них перед обществом Сум и всеми украинцами, которых подвергли оскорблению.

«Если Галицкий продолжит работать в своей должности, это будет показателем того, что Александр Лысенко поддерживает его позицию... Спасибо всем, кто поддержит эту петицию, ведь, если мы проглотим и это, то завтра Максим Галицкий уже будет не мечтать о возвращении концлагерей, а их строить. За свои слова нужно отвечать», - подчеркивает Панфилова.

Только за сутки, по состоянию на 25 июня, петицию подписали 180 человек из 250 необходимых, чтобы петицию рассмотрел Сумской городской совет, хотя на сбор подписей дается 45 дней.

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Между тем сумчанин Владислав Левченко зарегистрировал сегодня другую петицию - «О недопустимости отставки Галицкого».

«Прошу вас поддержать эту петицию и всем вместе требовать от Сумского городского головы Александра Лысенко недопущения увольнения с должности его заместителя Максима Галицкого», - просит автор второй петиции.

Он выразил при этом мнение, что сторонники ЛГБТ-сообщества требуют уволить чиновника якобы за то, что он имеет свои убеждения и не боится их открыто проявлять и распространять, выступает за криминализацию ЛГБТ-пропаганды для защиты института семьи и здорового будущего украинских детей. Левченко также напомнил, что позже чиновник извинился перед жертвами и родными жертв концлагерей, заключенных национал-социалистическим режимом, а также отметил, что игра на чувствах страждущих недопустима.

«Кроме того, Галицкий отметил, что, если он в чем-то нарушил законодательство Украины - с достоинством готов понести установленную законом ответственность. Вместе с тем он не отказался от своих убеждений, а отметил, что как гражданин Украины имеет право свободно выражать свою позицию о недопустимости ЛГБТ-пропаганды для защиты института семьи, украинских детей и украинского государства», - подчеркнул Левченко.

Он требует от Сумского городского головы не допустить увольнения Галицкого и открыто выступить с призывом защиты института семьи как основы украинского общества и государственности.

«Буду очень признателен всем тем, кто поддержит эту петицию, ведь, если мы сегодня проглотим преследования за защиту христианских европейских ценностей, то завтра они будут навязывать свои извращения нашим детям через сады, школы, средства массовой информации и личный пример на улицах», - резюмирует автор петиции.

Сегодня эту петицию подписали 36 человек.

Как сообщал УНИАН, заместитель городского головы Сум Максим Галицкий вечером 22 июня разместил на своей странице в Facebook фото узников нацистского концлагеря Заксенхаузен с нашитыми на одежду перевернутыми вершинами вниз треугольниками. Таким образом в концлагерях Третьего Рейха обозначали гомо- и бисексуальных мужчин. Фотографию он подписал так: «ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда так называемые прайды будут выглядеть именно так».

Из-за высказывания Галицкого по поводу Марша равенства начато уголовное производство по части 1 статьи 161 УК - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями.

Позже Галицкий заявил, что его сообщение в Facebook о концентрационных лагерях для представителей ЛГБТ «исказили». Он назвал опубликованную картинку «неудачной шуткой» и отметил, что не удалял сообщение, а его «забанил» Facebook.

При этом заместитель мэра Сум убежден, что «пропаганда ЛГБТ-извращений» должна быть криминализирована.

Также Галицкий на своей странице в Facebook извинился перед жертвами концлагерей и их родными за использование изображения заключенных в концлагере. При этом он добавил, что категорически не воспринимает «политику правительства относительно потакания ЛГБТ-пропаганде и постепенного введения гендерной идеологии».