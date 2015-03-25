Суд арестовал судно «Kanton» под флагом Тувалу за нарушение режима захода в порты Крыма

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, следователями Управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генпрокуратуры расследуются факты нарушения судами порядка захода в закрытые порты АРК (въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) с целью причинения вреда интересам государства.

По словам заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, во время следствия было установлено, что одно из судов под флагом островного государства Тувалу в июле 2014 года незаконно находилось в закрытом порту Севастополя, а в марте этого года зашло для загрузки в Херсонский морской торговый порт.

Немедленно организованными и проведенными в соответствии с уголовным процессуальным законодательством Украины следственными действиями были получены неопровержимые доказательства совершения капитаном судна - гражданином Турции преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией транспортных средств.

Читайте такжеЗа пять месяцев в порты Крыма зашли 99 иностранных судов - МИДВ связи с этим ему составлено письменное уведомление о подозрении, которое в предусмотренном законодательством порядке вместе с запросом о международной правовой помощи направлено в компетентные органы Турецкой Республики.

24 марта Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя об аресте судна «Kanton» (тоннаж 5 тысяч) и запрет его использования. Судно находится в Херсонском морском торговом порту.