На дискредитацию Тымчука были брошены огромные ресурсы российской пропаганды - журналист

С 2008 года Тымчук противодействовал информационным операциям российских спецслужб.

Дмитрий Тымчук - один из героев украинского сопротивления 2014-15-го годов. В отличие от многих в войну с Россией он вместе с небольшой группой украинских военнослужащих вступил задолго до начала вторжения в Крым и на Донбасс. Об этом рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов, комментируя смерть нардепа.

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"С 2008-го года Тымчук противодействовал информационным операциям российских спецслужб, как военнослужащий Минобороны, как волонтер. Во времена Януковича, времена сдачи Украины, его работа казалась безнадежной, но он не сломался. Он был одним из немногих в Украине, кто по-настоящему понимал, что современная война представляет собой комплекс информационно-боевых операций", - написал Бутусов.