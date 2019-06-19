На дискредитацию Тымчука были брошены огромные ресурсы российской пропаганды - журналист
Дмитрий Тымчук - один из героев украинского сопротивления 2014-15-го годов. В отличие от многих в войну с Россией он вместе с небольшой группой украинских военнослужащих вступил задолго до начала вторжения в Крым и на Донбасс. Об этом рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов, комментируя смерть нардепа.
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"С 2008-го года Тымчук противодействовал информационным операциям российских спецслужб, как военнослужащий Минобороны, как волонтер. Во времена Януковича, времена сдачи Украины, его работа казалась безнадежной, но он не сломался. Он был одним из немногих в Украине, кто по-настоящему понимал, что современная война представляет собой комплекс информационно-боевых операций", - написал Бутусов.
Бутусов отметил, что блог Тымчука был одним из ключевых источников о войне, и имел колоссальное значение с военной точки зрения.
"Огромные ресурсы российской пропаганды были брошены на дискредитацию Тымчука, враг прекрасно понимал огромное значение качественного и проукраинского освещения событий, огромные возможности влияния Тымчука в соцсетях и в СМИ", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что по факту гибели 19 июня в Киеве Тымчука открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). По его словам, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы. "Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей", - сообщил Князев.