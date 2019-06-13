Украинский нардеп-"радикал" стал многодетным отцом (фото)
12:55, 13 июня 2019Политика
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У "радикала" родилась двойня.
Жена родила Рыбалке двух мальчиков / facebook.com/s.v.rybalka
Нардеп от Радикальной партии Сергей Рыбалка во второй раз стал отцом.
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Жена депутата Анастасия Байбородина родила ему двойную.
"Сегодня у нас с Анастасией Байбородиной родились двое казаков! Любимая, спасибо тебе за это невероятное счастье", - написал Рыбалка и выложил фотографию с еще беременной женой.
Напомним, в феврале 2018 года Рыбалка женился во второй раз. Его женой стала Анастасия Байбородина. У него есть дочь от предыдущего брака.
Ранее дочь экс-главы Харьковской обладминистрации, нардепа Михаила Добкина Алла родила первенца.
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