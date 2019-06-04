ЕНП поддерживает намерение "Народного фронта" стать членом-наблюдателем

Согласно решению ЕНП, за выполнение необходимых условий такой статус будет предоставлен "Народному фронту" после предстоящих выборов в нашем государстве.

Сегодня Политическая ассамблея Европейской народной партии - общеевропейского объединения правых и центристских сил - приняла важное решение поддержать намерение политической партии "Народный фронт" приобрести статус наблюдателя.

Согласно решению ЕНП, за выполнение необходимых условий такой статус будет предоставлен "Народному фронту" после предстоящих выборов в нашем государстве, сообщает пресс-служба НФ.

"Народный фронт" приветствует решение наших европейских партнеров и призывает продолжать свою деятельность активную политическую силу, которая разделяет общие с нашими союзниками ценности и принципы. Поздравляем с расширением украинского присутствия в Европейской народной партии другие политические силы Украины, которые уже имеют статус наблюдателя или находятся в процессе его приобретения", - говорится в сообщении.