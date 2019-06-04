НАПК впервые требует от Рады лишить нардепа мандата

Основанием для просьбы прекратить полномочия депутата БПП Негоя стало решение суда о признании факта совместительства.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обратилось к председателю Верховной Рады Андрею Парубию относительно досрочного прекращения полномочий народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Федора Негоя.

Как говорится в сообщении на сайте НАПК, основанием стало решение суда о признании факта совместительства, впервые принятое в отношении народного депутата.

Так, по результатам мониторинга соблюдения депутатом требований закона о предотвращении коррупции в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов и соблюдения ограничений относительно совместительства и совмещения составлены 38 протоколов об административных правонарушениях. Из них 7 касались случаев нарушения статьи 172-4 КУАП – требований относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

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"Во время рассмотрения протокола об административном правонарушении, предусмотренное этой нормой, составленного в отношении народного депутата Негоя, Печерский районный суд города Киева констатировал факт нарушения требований п. 2 ч. 1 ст.25 закона "О предотвращении коррупции" и совершение им административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.172-4 КУАП. В то же время производство по указанному делу прекращено за истечением сроков привлечения к административной ответственности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что требования относительно несовместимости депутатского мандата установлены также ст. 3 закона о статусе народного депутата, ведь согласно п. 6 ч. 1 этой статьи народный депутат не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющего целью получение прибыли.

Кроме того, добавили в НАПК, согласно ч. 4 ст. 81 Конституции Украины, в случае невыполнения требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности полномочия народного депутата прекращаются досрочно на основании закона по решению суда.

"В связи с этим НАПК обратилось к председателю Верховной Рады с просьбой дать поручение профильному комитету ВР проработать соответствующие материалы касаемо совершенного народным депутатом нарушения требований Конституции и законов Украины относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности с предоставлением соответствующего заключения председателю ВР для последующего обращения в установленном порядке в суд о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины", - отметили в ведомстве.