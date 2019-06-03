"Поднимите заднюю часть тела": Саакашвили посоветовал Гройсману не похудение описывать, а помогать людям

Политик призвал премьера решать проблемы Закарпатья и части Буковины, которых затопило.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили призвал премьера Владимира Гройсмана ехать на Закарпатье и оттуда решать проблемы, связанные с подтоплением.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Я прочел некоторые из ваших последних сообщений. Вы пишите, что возглавите партию, вы пишите о том, что пойдете на выборы, вы пишите о том, пойдете или не пойдете в отставку, вы пишите о том, как потеряли вес, вы пишите о том, как похудели. Но вы действующий премьер-министр Украины, в эти дни, в эти часы вы пишете эту муру. Закарпатье и часть Буковины затопило, там огромное количество людей пострадавших, сотни миллионов гривен прямых убытков", - заявил Саакашвили.

Он отметил, что эти подтопления являются результатом проведенной Гройсманом экологической политики, когда позволили вырубить леса и полностью повредить экосистему.

"Что вы несете в ваших твиттерах и сообщениях? Вот мой совет и настоятельная просьба, поскольку я уже в Киеве слежу и переживаю за людей здесь: немедленно поднимите заднюю часть тела и немедленно вылетайте в Закарпатье, немедленно помогайте людям. Достаточно издеваться над ними хотя бы в конце вашего бесславного премьерства, покажите, что вам хотя бы не все равно. Вперед из Кабмина и отправляйтесь туда", - добавил политик.

Как сообщал УНИАН, 29 мая экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вернулся в Украину после того, как накануне президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

Саакашвили заявил, что прибыл в Украину для того, чтобы вместе с миллионами украинцев и новым президентом и его командой участвовать в построении новой страны.