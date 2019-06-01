Помпео и Меркель обсудили поддержку Украины - Госдеп

Помпео и Меркель обсудили поддержку Украины и противодействие российской агрессии.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержку Украины и противодействии агрессии России.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео вчера встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействии агрессии России», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Меркель и Помпео обсудили также ситуацию в Иране и Афганистане.

Раньше сообщалось, что Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудили взаимодействие между своими странами в связи с российской вооруженной агрессией, в том числе, в Украине.