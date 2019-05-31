Зеленский уволил еще двух руководителей СБУ

Зеленский уволил Маликова с должности первого заместителя председателя СБУ и Валендюка с должности начальника управления СБУ по Киеву и Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Валендюка с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Соответствующий указ № 344/2019 обнародован на сайте главы государства.

«Освободить Валендюка Олега Сергеевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области», - говорится в документе.

Также президент Украины Владимир Зеленский уволил Виталия Маликова с должности первого заместителя председателя Службы безопасности.

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Соответствующий указ №342/2019 обнародован на сайте главы государства.

Еще одним указом - №№343/2019 – Зеленский уволил Маликова от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Как сообщал УНИАН, 3 августа 2018 года тогда президент Украины Петр Порошенко назначил Олега Валендюка на должность начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Как известно, Маликов был назначен первым заместителем главы СБУ 19 июля 2015 года тогдашним президентом Петром Порошенко, а с 28 июля того же года возглавил Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины.