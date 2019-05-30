В АП обнародовали стенограмму встречи глав фракций с Зеленским

В пресс-службе главы государства пояснили, что публикуют стенограмму "в связи с многочисленными запросами".

На сайте президента Украины обнародовали стенограмму встречи Владимира Зеленского с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, его заместителями и председателями депутатских фракций и групп. Читайте такжеВ АП пообещали обнародовать видео встречи глав фракций с Зеленским

На встрече, которая состоялась 21 мая в Администрации президента, обсудили вопрос досрочных выборов в Верховную Раду.

В пресс-службе главы государства пояснили, что публикуют стенограмму «в связи с многочисленными запросами». С 70-страничным документом можно ознакомиться по ссылке.

Публикацию стенограммы требовал глава Верховной Рады Андрей Парубий из-за заявления представителя президента в Раде Руслана Стефанчука о том, что участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения в закон о выборах, которые отменят мажоритарную систему и уменьшат проходной барьер.

По словам Парубия, во время встречи на Банковой не был достигнут компромисс относительно закрытых списков.

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан пообещал обнародовать стенограмму и видео встречи.

По его словам, председатели фракций на встрече поддерживали инициативу Зеленского, а во время голосования за законопроект резко поменяли свое мнение.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

21 мая в Администрации президента состоялись консультации Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций относительно досрочного прекращения полномочий Рады.

После встречи Зеленский подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Инициатива Зеленского об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов провалилась.