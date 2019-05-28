Глава миссии ЕС о Луценко-генпрокуроре: эту должность должен занимать профессионал

Европейский чиновник раскритиковал Луценко за привычку публиковать в Facebook материалы уголовных дел.

Руководитель Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас выразил убеждение, что генеральный прокурор Украины не может быть политиком и должен иметь юридическое образование.

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"Генеральным прокурором должен быть прокурор, а не политик. Мое мнение по этому поводу давно не является секретом. Прокурор не имеет права быть политизированным и не имеет права представлять ту или иную политическую силу. Такого нигде нет. Так должно быть и в Украине", - сказал Ланчінскас в интервью «Европейской правде».

Кроме того, европейский чиновник убежден, что Генпрокуратуру должен возглавлять человек с сильными моральными ценностями.

«Который может, так сказать, убедить персонал, то есть прокуроров, которые работают в его системе, что эти ценности важны. На гербе прокуратуры написано: "Закон, честь и достоинство". Поэтому новый генеральный прокурор, во-первых, должен сам верить в этот девиз и использовать все свои усилия, чтобы убедить прокуроров поверить в него. Вот тогда будут изменения", - подчеркнул Ланчінскас.

Глава миссии ЕС также раскритиковал то, что Луценко публикует в соцсетях материалы уголовных дел, которые по закону публиковать нельзя.

"И генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор. Или это нормально, когда там появляются результаты судмедэкспертизы Кати Гандзюк? Это неприемлемо! Или, пусть это и давняя история, когда были обнародованы имена детективов НАБУ под прикрытием", - подытожил он.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его ведомство вместе с коллегами успешно ведет борьбу с коррупцией «категории Б», в то время как САП и НАБУ провалили борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти.