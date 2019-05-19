"А у вас есть доказательства преступления Портнова?" - Луценко о возвращении замглавы АП времен Януковича

Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив напомнил генпрокурору, что Портнова даже не допросили относительно его причастности к "законам 16 января".

Генеральный прокурор Юрий Луценко спокойно отреагировал на возвращение в Украину бывшего заместителя главы Администрации президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, намекнув, что доказательств о совершенном им преступлении нет.

Соответствующим образом генпрокурор ответил в Facebook на пост исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива.

«Юрий Луценко, я правильно понимаю, что вы все еще на посту Генерального прокурора? И именно из-за вашего бездействия сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?» - спросил Андрусив.

«А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?» - ответил Луценко.

После этого Андрусив напомнил генпрокурору, что Портнова даже не допросили относительно его причастности к «законам 16 января", которые привели к эскалации и первым смертям на Майдане.

«Юрий Луценко, я думаю, что является доказательством, а что нет - устанавливаете вы и суд. Поэтому нормально было бы чтобы Портнова допросили даже на основе имеющейся информации относительно его причастности к законам 16 января, которые привели к эскалации и первым смертям. В общем если бы Портнов круглосуточно ходил на допросы - это, по крайней мере, свидетельствовало о вашей чести», - написал генпрокурору Андрусив.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, бывший заместитель главы Администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года народный депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Левус (в 2014 году занимал должность заместителя председателя Службы безопасности Украины) заявил, что СБУ начала производство в отношении Портнова по статье «государственная измена» после заявления общественной организации «Свободные люди» о «вероятной причастности его к аннексии Крыма».

Депутат отметил, что о вероятной причастности Портнова к оккупации Россией части территории Украины «свидетельствует запись телефонного разговора между советником президента России Глазьевым и председателем Верховной Рады АРК (Владимиром - УНИАН) Константиновым, который был зафиксирован украинской разведкой 1 марта 2014 года».

«Во время разговора Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановления, которое подготовил Портнов - украинский юрист, экс-заместитель главы Администрации президента», - написал депутат.

Портнов, в свою очередь, заявил, что подал в Шевченковский районный суд города Киева на СБУ из-за информации о том, что ему инкриминируют государственную измену.«Требую признать недостоверной и опровергнуть распространенную обо мне информацию о якобы государственной измене», - написал Портнов на своей странице в Facebook.