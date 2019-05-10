Порошенко в конце каденции массово раздал госнаграды: отличия получили Цеголко и ряд чиновников АП

Соответствующий указ главы государства, датированный 4 мая, обнародован сегодня.

Президент Украины Петр Порошенко наградил своего пресс-секретаря Святослава Цеголка советником (вне штата) и общественного деятеля Олега Медведева орденами "За заслуги" ІІІ степени.

Об этом говорится в указе №188/2019, который сегодня обнародован на сайте главы государства, однако датирован 4 мая.

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В указе отмечается, что государственными наградами Украины они отмечены за «значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».

Этим же указом награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени министр культуры Украины Евгений Нищук и руководитель Главного департамента Администрации президента Юрий Онищенко.

Также награжден орденом "За заслуги" II степени заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Указом орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены государственный секретарь Кабмина Владимир Бондаренко, советника президента Руслан Демченко, заместитель руководителя Главного департамента – руководитель департамента АП Игорь Лурин, руководитель Главного департамента АП Ярослав Мельник.

Кроме того, орденом Даниила Галицкого награжден заведующий отделом Главного департамента Николай Антипов и заведующего отделом АП Богдан Тирусь.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".