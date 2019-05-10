Сразу 34 судьи Окружного админсуда Киева не пришли на экзамен, потому что якобы заболели

Судьи Окружного админсуда Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.

Почти все судьи Окружного административного суда Киева, включительно с председателем Павлом Волком и судьями, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не появились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.

Об этом "Громадському" сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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«7 судей пришли, 34 — нет. Неявка на оценки без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной, и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена», — рассказал член ВККС, секретарь палаты по вопросам отбора и публичной службы Михаил Макарчук.

По его словам, судьи Окружного админсуда Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.

Перечень судей, которые не пришли на квалификационное оценивание, накануне обнародовал член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко.

Он также опубликовал ответ ВККС относительно реакции на заседание Совета нацбезопасности и обороны, которое президент Петр Порошенко созвал накануне второго тура президентских выборов в ответ на признание незаконной национализацию ПриватБанка.

Несмотря на то, что одним из решений СНБО было обращение к судейской комиссии с призывом немедленно провести оценивание коллегии судей (Игорь Качур, Владимир Келеберда, Виталий Амелехин), которые вынесли такое решение, никаких поручений ВККС не поступало.