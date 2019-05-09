В США ожидают, что Украина при новом президенте сохранит курс на углубление реформ

В Вашингтоне ожидают, что Украина при новом президенте Владимире Зеленском сохранит курс на углубление реформ.

Читайте такжеПредставительство США на инаугурации Зеленского будет самого высокого уровня - Волкер

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила во время рабочей поездки в Вашингтон, отвечая на вопросы журналистов, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

По ее словам, реформы в Украине необходимо углублять, и новоизбранный президент должен быть максимально вовлечен в эту работу.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что по результатам ее встреч в Вашингтоне, этого ожидают и американские партнеры Украины.

«Существует полное понимание того, что выбор украинского народа относительно необратимости европейской и евроатлантической интеграции абсолютно поддерживается здесь, в Соединенных Штатах. Я надеюсь, что это будет отображаться в совместном продвижении повестки дня реформ, как со стороны различных политических сил в Украине, так и со стороны наших партнеров», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в Вашингтоне ожидают, что Украина сохранит свою предсказуемость и последовательность курса.

«Так же для наших партнеров важно, чтобы не было неожиданностей и радикальных изменений курса страны от выбранного направления, в том числе во взаимодействии с международными финансовыми организациями», - сказала Климпуш-Цинцадзе.