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ГПУ готовит протокол на Сытника из-за отдыха в охотничьих угодьях – СМИ

21:47, 07 мая 2019
Политика
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Генеральная прокуратура вызвала Сытника на допрос / фото УНИАН

Генеральная прокуратура на днях направит протокол об административном нарушении в Министерство внутренних дел в отношении директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Админпротокол касается отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации.

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По словам источника, факт отдыха подтвержден протоколом допроса третьего лица.

Напомним, Генеральная прокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.

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Теги: #ГПУ#Сытник