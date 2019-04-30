Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента Украины (видео)

Также Владимир Зеленский назвал условия для получения этой должности.

Новоизбранный глава государства Владимир Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента Украины.

Об этом он заявил в новом видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Кстати, если вам сейчас не понравилось это видео, если ты думаешь, что придумал бы и написал лучше меня, пожалуйста, мы начинаем первый конкурс - на должность спикера президента Украины", - сказал Зеленский.

Он назвал условия для получения этой должности: знание минимум трех языков, включая английский и украинский, опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере и готовность работать 24/7.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, ЦИК официально объявила Зеленского победителем президентских выборов.

Согласно результатам второго тура выборов, Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петр Порошенко - 24,45%.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный глава государства вступает в полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.