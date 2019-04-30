цей матеріал доступний українською

Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента Украины (видео)

19:33, 30 апреля 2019
Политика
1000 0
Зеленский в новом обращении объявил о поиске спикера / фото facebook.com/ze2019official

Об этом он заявил в новом видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЗеленский обратился к украинцам после объявления результатов выборов (видео)

"Кстати, если вам сейчас не понравилось это видео, если ты думаешь, что придумал бы и написал лучше меня, пожалуйста, мы начинаем первый конкурс - на должность спикера президента Украины", - сказал Зеленский.

Он назвал условия для получения этой должности: знание минимум трех языков, включая английский и украинский, опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере и готовность работать 24/7.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, ЦИК официально объявила Зеленского победителем президентских выборов.

Согласно результатам второго тура выборов, Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петр Порошенко - 24,45%.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный глава государства вступает в полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Победа Зеленского во втором туре выборов президента
Теги: #вибори