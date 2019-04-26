В правительстве Венгрии угрожают Украине из-за языкового закона - СМИ

Отмечается, что Венгрия будет продолжать блокировать переговоры между НАТО и Украиной.

Правительство Венгрии отреагировало на принятие Верховной Радой языкового закона. Там предупредили НАТО, что будут в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО.

Венгрия решила напомнить Украине про свою так называемую позицию, об этом сообщил венгерский журналист Шабольч Пануй со ссылкой на источники в правительстве Венгрии на своей странице в Twitter, пишет 24 канал.

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Народные депутаты 25 апреля проголосовали за важный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его поддержали 278 народных депутатов. Против проголосовали 38 нардепов, 25 не голосовали, а 7 воздержались от голосования.

"Источники сообщают мне, что чиновники Венгрии заявили заместителю генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер во время ее визита в Будапешт, что Венгрия будет продолжать блокировать переговоры между НАТО и Украиной, если Киев примет закон, что и произошло только что", – написал он.

Sources tell me that Hungarian gov't officials made it clear to NATO DSG @Gottemoeller during her visit to Budapest that Hungary will keep blocking high-level Ukraine-NATO talks if UA passes its language law (which just happened) or in case of any infringement of minority rights. — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) April 25, 2019

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон поддержали 278 народных депутатов.

Он предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком. При этом, в частности, лица, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и награждены государственной наградой, и лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны, имеют право на приобретение украинского гражданства без заверения уровня владения государственным языком, но обязаны овладеть им в течение одного года со дня приобретения гражданства.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление в силу которых откладывается на несколько лет.