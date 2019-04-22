У Зеленского рассказали, какими будут первые шаги по медреформе

Спикер штаба Зеленского подчеркнул, что прежде всего нужно провести соответствующий аудит реформы.

Участники команды Владимира Зеленского считают, что медицинская реформа, безусловно, необходима, но пока в таком виде она устраивает не всех украинцев и поэтому ее нужно переоценить и скорректировать.

Об этом сообщает 24 канал.

Спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что по Конституции медреформа – не прерогатива президента, но в его обязанности входит защита прав и свобод граждан, их конституционных возможностей. Кроме этого, у главы государства есть право законодательной инициативы.

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Разумков подчеркнул, что прежде всего нужно провести соответствующий аудит реформы и тех действий, что были сделаны, а уже потом принимать решение о том, где стоит скорректировать реформу.

Он также отметил, что это общий трудный путь, который придется пройти Украине как государству. Разумков убежден, что реформы нужны Украине "как воздух".

«Если мы говорим о том, как они сегодня происходят, то я думаю, что наши с вами сограждане тоже считают, что, мягко говоря, не все из них завершены, и не все из них до конца эффективны», – добавил Разумков.

Ранее в Минздраве подчеркнули, что Владимир Зеленский продемонстрировал неосведомленность относительно работы экстренной службы и запуска трансформации здравоохранения.