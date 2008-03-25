Луценко хочет остановить парад кандидатов от БЮТ, НУ-НС и Блока Кличко

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО призывает представителей всех демократических сил взять тайм-аут в выдвижении кандидатов на должность Киевского городского председателя на майских перевыборах 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, Ю.ЛУЦЕНКО “предлагает приостановить а-ля парад кандидатов от БЮТ, НУ-НС, Блока Кличко и других политических сил, что уже сейчас приводит к первым шагам взаимокритики и неуважения”.

«Для демократов политика – это не игра личных амбиций, а согласованность в действиях ответственных политиков», - отмечает Ю.ЛУЦЕНКО.

Поэтому лидер “Народной самообороны” приглашает представителей всех демократических сил встретиться завтра, 26 марта, с 15 часов в здании Киево-Могилянской академии, которая “всегда ассоциируется с ячейкой свободомыслия в Украине, для проведения переговоров и определения совместной стратегии в подготовке и проведении досрочных выборов Киевского городского председателя и Киевсовета”.

“Ю.ЛУЦЕНКО надеется, что инициатива «Народной самообороны» даст толчок для решительной смены киевской власти”, - отмечает пресс-служба Гражданского движения “Народная самооборона”.