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Порошенко и Макрон проводят встречу в Париже (фото)

19:59, 12 апреля 2019
Политика
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Порошенко встретился с Макроном / фото twitter.com/poroshenko

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко проводит встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Об этом сообщил Порошенко в Twitter, опубликовав совместную фотографию с французским коллегой.

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“Рад встрече с искренним другом Украины”, - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, Макрон в Елисейском дворце провел встречу с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Согласно результатам первого тура выборов президента Украины, состоявшихся 31 марта, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95% избирателей. Таким образом, они вышли во второй тур голосования, который состоится 21 апреля.

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Теги: #Порошенко#Франция#Макрон#Владимир Зеленский