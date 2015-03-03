Порошенко проводит совещание о ситуации в зоне АТО

17:43, 03 марта 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание о ситуации в зоне АТО в Главном ситуативном центре при СНБО Украины.

Тwitter / apukraine

Об этом сообщает Администрация президента Украины в Twitter.

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«Президент проводит совещание относительно ситуации в зоне АТО в Главном ситуативном центре при СНБОУ», - говорится в сообщении.

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