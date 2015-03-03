Порошенко проводит совещание о ситуации в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание о ситуации в зоне АТО в Главном ситуативном центре при СНБО Украины.

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