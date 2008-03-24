Тимошенко и Ющенко едут в Ялту
Обсуждать предложения регионов по бюджету
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО завтра примет участие в заседании Национального совета по вопросам взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, которое состоится в Крыму под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Секретариата Президента Украины.
В заседание совета примут участие члены правительства, в том числе министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.
Мероприятие состоится в Ливадийском дворце в Ялте.
Как сообщал УНИАН, по данным пресс-секретаря Президента Ирины ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО, в частности, планирует заслушать во время этого заседания предложения регионов относительно изменений в бюджет.
Также участники заседания обсудят вопросы подготовки аэропортов во всех областях Украины, в том числе в тех регионах, которые готовятся к чемпионату Европу по футболу 2012 года.