Яценюк рассказал, как они с Балогой «надели каски» и пошли на передовую

“Балога во многом молодец. Когда мы пришли в Секретариат в 2006 году, там по этажам только ветер гулял, царило какое-то отчаянье. Президент был в непростом положении. Мы с Виктором Балогой «надели каски» и пошли на передовую. Он один из тех, кто помог восстановить влияние Президента”. Так спикер ВР Арсений Яценюк в интервью Фокусу ответил на вопрос о том, кто на кого сейчас больше влияет – глава Секретариата на Президента, или Президент на Балогу.

При этом Яценюк старательно открестился от главной роли в операции «Преемник». В ответ на замечание о том, что пресса считает его человеком Президента, он только посмеялся. А на предположение, что Яценюк просто боится вызвать недовольство Виктора Ющенко, позволив предположить, что его можно расценивать в качестве преемника, отреагировал так: «Я смотрю, вы хотите сократить мне политическую жизнь. (Смеётся.) Я мало чего боюсь. Ну какой я преемник!»