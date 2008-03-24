Яценюк рассказал, как они с Балогой «надели каски» и пошли на передовую
15:00, 24 марта 2008Политика
861 0
Спикер просит не называть его «преемником»
|Арсений ЯЦЕНЮК
При этом Яценюк старательно открестился от главной роли в операции «Преемник». В ответ на замечание о том, что пресса считает его человеком Президента, он только посмеялся. А на предположение, что Яценюк просто боится вызвать недовольство Виктора Ющенко, позволив предположить, что его можно расценивать в качестве преемника, отреагировал так: «Я смотрю, вы хотите сократить мне политическую жизнь. (Смеётся.) Я мало чего боюсь. Ну какой я преемник!»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter