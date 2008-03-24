Ехануров увидел 18,5 тысяч человек, проедающих армейский хлеб

В 2007 году почти треть бюджета Министерства обороны Украины тратилась на «несвойственные функции».

Об этом сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ в интервью газете “КоммерсантЪ-Украина” (№ 50 от 24 марта 2008 г.).

«В прошлом году почти треть бюджета Минобороны ушла на не свойственные нам функции», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, в первую очередь это касалось проблемы утилизации избыточных боеприпасов.

«Научные и производственные мощности расположены в других ведомствах, а в нашем распоряжении – только склады и арсеналы. Таким образом, 18,5 тыс. человек находятся на объектах, которые, по большому счету, армии не нужны и от них следует избавиться», - сказал министр.